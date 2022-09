Global Bioenergies : Succès et fin du projet REWOFUEL

Paris, le 22 septembre 2022 – Global Bioenergies annonce la fin du projet REWOFUEL, qui se sera déroulé du 1er juin 2018 au 30 juin 2022. Ce projet a réuni plusieurs industriels européens, comme Repsol, Sekab et Fibenol, avec l’objectif de démontrer la conversion de bois résiduaire en composants durables et de haute performance pour les carburants routiers et d’aviation et contribuer ainsi aux efforts de décarbonation des transports terrestres et aériens. Global Bioenergies était le coordinateur du projet qui a reçu 13,8 M€ de financement du programme européen de recherche et d’innovation Horizon 2020.



Le projet, également connu sous son titre complet, “Residual Wood Conversion to High-performance drop-in Biofuels”, a été financé au titre du contrat No 792104 par l’agence INEA « Innovation and Networks Executive Agency ». En plus de Global Bioenergies, Repsol, Sekab et Fibenol, le projet a également impliqué SkyNRG, Peab, Neste, IPSB, Technip FMC, Metex NoovistaGo et Energie Institut JKU.

Pour ce projet, des sucres issus de bois ont été fournis par les sociétés Sekab et Fibenol.