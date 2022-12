Global Bioenergies - Succès de la montée en échelle de l’unité commerciale de Pomacle

Evry, le 06 décembre 2022 - Global Bioenergies annonce le succès de la montée en échelle de la production de son unité commerciale située à Pomacle. Toutes les sous-unités sont maintenant opérationnelles et fonctionnent en routine, avec quelques semaines d’avance sur le calendrier.

Global Bioenergies annonce que sa première unité de production commerciale est maintenant pleinement opérationnelle. L’ensemble des unités (production biologique d’isobutène, purification, condensation et conditionnement) ont été validées et sont maintenant en opération.

Frédéric Ollivier, directeur technique de Global Bioenergies, déclare : « Un projet industriel est toujours une aventure. C’est encore plus le cas dans la période troublée que nous connaissons. Nous avons néanmoins mené à bien la construction et la mise en route de l’unité dans de très bonnes conditions. Nous produisons aujourd’hui au rythme d’environ 1 tonne d’isobutène par semaine. Un grand bravo à toute l’équipe de Global Bioenergies qui a permis ce succès. »