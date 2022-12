Global Bioenergies - Succès de la montée en échelle de l’unité commerciale de Pomacle

Succès de la montée en échelle de l’u nité commerciale de Pomacle

Evry , le 06 déc embre 2022 - Global Bioenergies annonce le succès de la montée en échelle de la production de son unité commerciale située à Pomacle . Toutes les sous-unités sont maintenant opérationnelles et fonctionnent en routine, avec quelques semaines d’avance sur le calendrier .

Global Bioenergies annonce que sa première unité de production commerciale est maintenant pleinement opérationnelle. L’ensemble des unités (production biologique d’isobutène, purification, condensation et conditionnement) ont été validées et sont maintenant en opération.

Frédéric Ollivier, directeur technique de Global Bioenergies, déclare : « Un projet industriel est toujours une aventure. C’est encore plus le cas dans la période troublée que nous connaissons. Nous avons néanmoins mené à bien la construction et la mise en route de l’unité dans de très bonnes conditions. Nous produisons aujourd’hui au rythme d’environ 1 tonne d’isobutène par semaine. Un grand bravo à toute l’équipe de Global Bioenergies qui a permis ce succès. »

Global Bioenergies projette de vendre de l’isobutène purifié pour des applications en cosmétique et dans les carburants à haute valeur ajoutée permettant d’absorber un coût de production encore très élevé.

Global Bioenergies convertira par ailleurs une partie de l’isobutène produit, via une chaîne établie de sous-traitants, en isododécane qualité cosmétique, vendu aux grands noms de la cosmétique sous la marque Isonaturane ® 12. La montée en échelle de cette chaîne aval a eu lieu concomitamment au démarrage de l’unité de Pomacle.

Daphné Galvez, directrice commerciale de Global Bioenergies, précise : « Nous produirons l’Isonaturane ® 12 par campagnes. Le premier lot, qui sera livré d’ici quelques mois, est déjà vendu en totalité, et nos discussions commerciales portent maintenant sur les lots suivants. »

Marc Delcourt, directeur général de Global Bioenergies, conclut : « La première vocation de cette unité est de générer du chiffre d’affaires. Sa deuxième vocation est de préparer commercialement, techniquement et réglementairement le lancement en 2025 d’une nouvelle unité d’une capacité de 2 000 tonnes par an d’isobutène et dérivés. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST ® , Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane ® 12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. Son procédé a de nombreuses applications en chimie de spécialité, ainsi que dans le domaine des polymères. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien en développant des carburants durables et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com

Suivez-nous sur LinkedIn : Global Bioenergi es

Contacts

GLOBAL BIOENERGIES







invest@global-bioenergies.com



RELATIONS PRESSE







Iva Baytcheva

ibaytcheva@ulysse-communication.com







Nicolas Daniels

ndaniels@ulysse-communication.com





Pièce jointe