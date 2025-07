Global Bioenergies : report de la date de dépôt des offres de reprise au 18 juillet 2025

De potentiels repreneurs des activités de Global Bioenergies ont manifesté leur intérêt hier midi à l’échéance qui avait été définie. Deux offres et trois lettres d’intention ont été adressées au cabinet de Maître Joanna Rousselet. Les candidats ont exprimé le souhait de pouvoir bénéficier de plus de temps pour mener leur étude. La date de remise des offres préliminaires est donc repoussée au 18 juillet 2025 à midi. Ce report permettra éventuellement à d’autres parties de se positionner.

L’audience d’examen où les potentielles offres définitives seraient présentées au Tribunal de Commerce d’Evry pourrait avoir lieu en septembre ou en octobre.

Il est rappelé que le pré-pack cession prévoit uniquement la cession des actifs de la Société. Les actions de Global Bioenergies ne seront pas reprises : la Société entrera en phase de liquidation à l’issue de l’opération de cession des actifs, et la valeur des actions ALGBE deviendra alors nulle. Il est théoriquement encore possible que les actions soient reprises, mais la probabilité en est aujourd’hui extrêmement faible, et aucune discussion en ce sens n’a actuellement lieu.