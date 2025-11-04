 Aller au contenu principal
Global Bioenergies : renvoi de l’audience d’examen des offres au 24 novembre
information fournie par Boursorama CP 04/11/2025 à 17:56

L’audience qui s’est tenue hier au Tribunal de Commerce d’Evry s’est conclue sur la décision de renvoyer l’examen des offres de reprise des activités de la société Global Bioenergies au lundi 24 novembre 2025. Une nouvelle date limite de dépôt des offres a été fixée au 12 novembre 2025 à midi. Pour rappel, la Société s’était inscrite dans un processus de pré-pack cession le 3 juin 2025 et avait basculé le 29 septembre 2025 en redressement judiciaire en vue de mettre en œuvre un plan de cession.
En cas de reprise de certains actifs ou activités par un ou plusieurs repreneurs, ou en l’absence d’offre définitive, une procédure de liquidation judiciaire de la société Global Bioenergies sera ouverte concomitamment au jugement du Tribunal résultant de l’audience d’examen des offres. La liquidation judiciaire de Global Bioenergies entraînera, à terme, la radiation de la cotation de ses actions. Leur valeur résiduelle sera très probablement nulle, le montant obtenu en contrepartie des actifs cédés étant attendu à un niveau inférieur à celui du passif.
La Société indique par ailleurs ne pas être en mesure d’arrêter les comptes semestriels du fait de l’incertitude autour de l’issue de la procédure en cours.

Valeurs associées

GLOBAL BIOENERGIES
0,0215 EUR Euronext Paris -0,46%

