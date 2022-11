Global Bioenergies renouvelle sa ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux pour accompagner son déploiement industriel

Evry, le 11 novembre 2022



Global Bioenergies annonce aujourd'hui le renouvellement de sa ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux, société de services financiers européenne de tout premier plan agissant comme PSI dans le cadre d’un engagement de prise ferme. Cette solution de financement avec Kepler Cheuvreux a déjà largement fait ses preuves chez Global Bioenergies : le contrat de deux ans signé en août 2020 a permis de lever 13,6 millions d’euros, et sur cette même période la valorisation de Global Bioenergies a doublé.

La présente opération vise à renforcer la structure financière de l’entreprise et les fonds obtenus participeront notamment au préfinancement de la production de l’Isonaturane® 12 issu de la nouvelle filière dite « Horizon 2 » et à la réalisation des études d’ingénierie de l’usine de l’Horizon 3 d’une capacité de 2000 tonnes par an, dont la construction sera financée via une société projet dédiée courant 2023. Cette opération a été mise en œuvre conformément à la 12ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 18 juin 2021.