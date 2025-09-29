 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Global Bioenergies : ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
information fournie par GlobeNewswire 29/09/2025 à 17:45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Global Bioenergies : ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Evry, le 29 septembre 2025 - 17h45 : Le Tribunal de commerce d’Evry a ouvert ce jour une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Global Bioenergies et a désigné la SCP Abitbol & Rousselet, en la personne de Maître Joanna Rousselet (précédemment conciliateur de la Société), en qualité d’administrateur judiciaire. Cette procédure s’inscrit dans le prolongement du processus de pré-pack cession mis en place le 3 juin 2025 i . L’objectif de cette procédure est d’évaluer et mettre en œuvre les solutions qui permettraient de pérenniser l’activité et de maintenir les emplois, notamment au travers d’un plan de cession.

A ce jour, quatre offres de reprise partielle d’actifs sont toujours en lice et ont été transmises au tribunal. Ces offres peuvent être amenées à évoluer et contiennent des conditions suspensives qui devront être levées d’ici l’audience d’examen desdites offres. A ce jour, aucune proposition de rachat des actions ou d’investissement au capital n’a été soumise.

En cas de reprise de certains actifs ou activités par un ou plusieurs repreneurs, ou en l’absence d’offre définitive, une procédure de liquidation judiciaire de la société Global Bioenergies sera ouverte concomitamment au jugement du tribunal résultant de l’audience d’examen des offres.

La liquidation judiciaire de Global Bioenergies entraînera, à terme, la radiation de la cotation de ses actions. Leur valeur résiduelle sera très probablement nulle, le montant obtenu en contrepartie des actifs cédés étant attendu à un niveau inférieur à celui du passif.

L’audience d’examen des offres de reprise d’actifs devrait se tenir le 3 novembre 2025.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Acteur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, Global Bioenergies a développé un procédé unique au monde pour produire des SAF et des e-SAF à partir de ressources renouvelables et répondre ainsi aux enjeux de décarbonation du transport aérien. Sa technologie fait partie du cercle très restreint des solutions déjà certifiées par l’ASTM. Ses produits répondent également aux exigences de la cosmétique et L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Contacts




GLOBAL BIOENERGIES
+33 (0)1 64 98 20 50
invest@global-bioenergies.com




Suivez notre actualité




Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur https://www.global-bioenergies.com/inscription-newsletter/




Suivez-nous sur LinkedIn :
Global Bioenergies








NewCap – Relations investisseurs

Louis-Victor Delouvrier
Aurélie Manavarere
globalbioenergies@newcap.eu

+33 (0)1 44 71 94 94




NewCap – Relations Médias




Nicolas Merigeau
globalbioenergies@newcap.eu
+33 (0)1 44 71 94 98

i Se référer au communiqué de presse du 3 juin 2025

