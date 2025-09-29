Global Bioenergies : ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Evry, le 29 septembre 2025 - 17h45 : Le Tribunal de commerce d’Evry a ouvert ce jour une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Global Bioenergies et a désigné la SCP Abitbol & Rousselet, en la personne de Maître Joanna Rousselet (précédemment conciliateur de la Société), en qualité d’administrateur judiciaire. Cette procédure s’inscrit dans le prolongement du processus de pré-pack cession mis en place le 3 juin 2025 . L’objectif de cette procédure est d’évaluer et mettre en œuvre les solutions qui permettraient de pérenniser l’activité et de maintenir les emplois, notamment au travers d’un plan de cession.

A ce jour, quatre offres de reprise partielle d’actifs sont toujours en lice et ont été transmises au tribunal. Ces offres peuvent être amenées à évoluer et contiennent des conditions suspensives qui devront être levées d’ici l’audience d’examen desdites offres. A ce jour, aucune proposition de rachat des actions ou d’investissement au capital n’a été soumise.