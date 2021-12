Global Bioenergies lance une opération de levée de fonds d’environ 10 millions d’euros

• Augmentation de capital s’adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid)

• Engagements de souscription irrévocables du groupe L’Oréal et du groupe Cristal Union, actionnaires historiques

• Clôture de l’opération avant l’ouverture des marchés demain matin



Evry, le 13 décembre 2021 : Global Bioenergies (la « Société »), seule société au monde à avoir développé un procédé de conversion de ressources végétales en isododécane et autres composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux, annonce le lancement d’une augmentation de capital s’adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (l’ « Opération »).

L’Opération a pour objectif de fournir à la Société les moyens de :

- poursuivre le développement commercial, finir la construction, amorcer la production industrielle, et financer le besoin en fonds de roulement de l’unité de Pomacle-Bazancourt : production d’isododécane biosourcé destiné au marché de niche du maquillage (pour environ 50% du produit de l’Opération) ;

- mener les travaux d’ingénierie et déployer le projet d’usine qui produira en 2024 à l’échelle du millier de tonnes pour alimenter les marchés plus vastes de la dermocosmétique et des soins capillaires (pour environ 25% du produit de l’Opération) ;

- poursuivre les efforts R&D...