Global Bioenergies lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 7,5 millions d’euros

Prix de souscription : 2,07 € par action, soit une décote de 25,7%



Parité de souscription : 6 actions nouvelles pour 25 actions existantes



Période de négociation du droit préférentiel de souscription : du 8 mars 2023 au 22 mars 2023 inclus



Période de souscription : du 10 mars 2023 au 24 mars 2023 inclus



Opération garantie à hauteur de 75% par des engagements de souscription de Marc Delcourt et du Groupe L’OREAL à hauteur d’un montant total de 1,1 M€ et par des engagements de garantie d’investisseurs qualifiés à hauteur de 4,5 M€



Evry, le 6 mars 2023 : Global Bioenergies (la « Société ») annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (le « DPS ») d’un montant brut de 7,5M€ (l’« Opération »).

L’Opération a pour objectif de fournir à la Société les moyens de financer :

- le besoin en fonds de roulement de la chaîne de production de l’horizon 2 (pour environ 40% du produit de l’Opération) ;

- la poursuite des études d’avant-projet de l’usine de l’horizon 3 dite ViaViridia (pour environ 35% du produit de l’Opération) ;

- les activités supplémentaires de R&D visant à poursuivre la diminution des coûts du procédé en vue de son exploitation pour l’horizon 4 relatif à la production de carburants durables dans l’aérien et le routier (pour environ 25% du produit de l’Opération).