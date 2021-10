Global Bioenergies franchit une étape fondamentale sur le chemin menant à la production de biocarburants aériens

Evry, le 20 octobre 2021 : Global Bioenergies annonce la réalisation de très importants progrès sur son procédé de conversion de ressources végétales en isobutène. Les performances accrues du procédé accélèreront la conquête des marchés de la cosmétique dans les prochaines années, et permettent d’envisager un coût de production qui ferait de ce procédé le meilleur au monde pour la conversion des sucres industriels en biokérosène.



Depuis 2019, la Société s’est focalisée sur les applications de son procédé aux marchés de la cosmétique, dans lesquels les dérivés d’isobutène ont une large place. Global Bioenergies a ainsi lancé sa propre marque de maquillage, LAST®, la première marque à combiner des performances de longue tenue et d’absence de transfert avec un taux de naturalité supérieur à 90%.

Pour permettre aux acteurs établis du domaine de profiter eux aussi de cette innovation et d’augmenter le taux de naturalité de leurs formules maquillage, Global Bioenergies construit actuellement une unité de production sur le site de Pomacle, près de Reims. Cette unité, d’une capacité d’une centaine de tonnes par an, débutera ses activités au premier trimestre 2022.