Global Bioenergies : fortes avancées au premier semestre 2023

Chiffre d’affaires semestriel de 3,1 M€

Réduction de la perte nette

Obtention de la certification ASTM pour sa technologie de

carburant d’aviation durable

Augmentation de la taille du projet d’usine









Evry, le 19 septembre 2023 – 17h45 : Le Conseil d’administration de Global Bioenergies tenu le 15 septembre a arrêté les comptes du premier semestre 2023, lesquels ont été audités par le Commissaire aux comptes et affichent un chiffre d’affaires atteignant 3,1M€.



Samuel Dubruque, Directeur Financier de Global Bioenergies, commente : « Ce chiffre d’affaires, record depuis la création de la Société, nous a permis de réduire significativement notre perte nette à -4,1M€ contre -5,8M€ au S1 2022 et -7,6M€ au S1 2021. Les ventes d’Isonaturane™ 12 valident à la fois l’appétence du marché pour nos produits et notre capacité à produire dans le respect des plus hautes exigences réglementaires. »