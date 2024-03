Global Bioenergies : forte réduction de la perte 2023 grâce à une activité commerciale en nette hausse

• Chiffre d’affaires pour la première fois supérieur à 3 M€

• Forte réduction de la perte nette consolidée à -8,7 M€ contre -12 M€ en 2022

• Trésorerie brute s’élevant à 11,7 M€ au 31/12/23 vs 8,8 M€ un an plus tôt

• Succès de la commercialisation des premières tonnes d’Isonaturane™ 12 à plusieurs clients dont L’Oréal

• Obtention de la certification ASTM pour la production de carburants d’aviation durables

• Poursuite de la collaboration avec Shell pour le développement de carburants routiers bas carbone

• Obtention de financements publics majeurs, d’un montant total de 21 M€, notamment pour la construction de l’usine dédiée à la cosmétique

• Recrutements de personnes clés, en particulier un Directeur Industriel et un Chief Business Officer

• Progression de la démarche RSE : attribution de la médaille de bronze EcoVadis et réduction de 30% en deux ans des consommations électriques du site d’Evry



Evry, le 06 mars 2024 –17h45 : Le Conseil d’administration de Global Bioenergies tenu hier a arrêté les comptes annuels 2023, lesquels affichent une perte fortement réduite, à 8,7 M€ .

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « L’année 2023 est marquée par une forte croissance du chiffre d’affaires atteignant un niveau record, supérieur à 3 M€, et par l’amélioration significative du résultat net.