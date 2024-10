Global Bioenergies échoue à financer son usine dédiée au marché cosmétique

(AOF) - Global Bioenergies (-25,71% à 0,59 euro) dévisse après avoir annoncé qu’elle n’est pas parvenue à financer son usine de 2500 tonnes dédiée au marché de la cosmétique, "dans un contexte général très défavorable au financement des premières industrielles". La société ajoute qu’elle consacre désormais toute son énergie aux applications de sa technologie à la production de carburant d’aviation durable ("SAF"), avec un modèle de partenariats industriels.

"Comme toutes les premières industrielles, ce projet comporte nécessairement des risques à différents niveaux", souligne Samuel Dubruque, directeur administratif et financier. "La perspective d'un retour sur investissement important lié au marché de la cosmétique aurait dû permettre de convaincre des investisseurs privés de s'engager dans ce projet, mais force est de constater que ce n'est pas suffisant dans les conditions politiques, économiques et financières actuelles", ajoute-t-il.

"Aujourd'hui, les investisseurs infrastructure se limitent à des projets de répliques industrielles moins risquées, et à des projets plus directement centrés sur les marchés de l'énergie".

"Global Bioenergies regrette la non-concrétisation de ce projet et en tire les conséquences", annonce Marc Delcourt, co-fondateur et directeur général. La société "ne portera donc pas de projet d'usine en propre à court ni moyen terme, et focalisera tous ses efforts vers un modèle de partenariats".

Global Bioenergies a développé un procédé unique au monde pour produire des SAF et des e-SAF à partir de ressources renouvelables. Ses produits répondent également aux exigences du secteur cosmétique et L'Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital.

