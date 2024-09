Global Bioenergies chute malgré des résultats en amélioration

(AOF) - Global Bioenergies (-10,40% à 1,55 euro) chute au lendemain de la publication de ses résultats semestriels. Le spécialiste des carburants d’aviation durables (SAF) a pourtant réduit sa perte de 4,1 à 2,8 millions d’euros sur un an et conserve une trésorerie de 7,7 millions d’euros au 30 juin contre 11,7 millions au 31 décembre 2023. La perte d’exploitation s’est réduite de 3,9 à 2,8 millions d’euros sur un an. Si les produits d’exploitation ont reculé de 7,3 à 4,6 millions, les charges d’exploitation ont également régressé de 11,2 à 7,5 millions.

" Ce semestre a permis de consolider notre projet d'usine : améliorations des performances du procédé à l'échelle pilote, réception de lettres d'intention dépassant la capacité de production de l'usine, réalisation de l'avant-projet sommaire et pré-sélection du site en France ", déclare le directeur administratif et financier, Samuel Dubruque .

" Il y a un an, nous avons obtenu le soutien de l'Etat français à travers l'attribution d'une aide de Bpifrance de 16,4 millions d'euros. Depuis, nous nous sommes efforcés de chercher les investisseurs complémentaires, en dette et en capitaux propres, dans un climat particulièrement adverse du fait des incertitudes politiques et économiques qui compliquent la réalisation du projet. "

Il annonce avoir franchi la première étape de sélection d'un dispositif de financement européen d'un montant total de 17,5 millions d'euros portant sur le financement de cette usine, et dont le résultat final est attendu au S1 2025. "

