Evry, le 03 décembre 2020 - Global Bioenergies (ALGBE) annonce le versement de 2,17 M€ par l'agence européenne BBI-JU aux membres du projet OPTISOCHEM, dont 902 k€ pour la Société. Le projet entre dans sa troisième et dernière phase.

Le projet OPTISOCHEM réunit les industriels Clariant et INEOS, ainsi que Technip-FMC, IPSB et l'Energie Institute de Linz autour de Global Bioenergies, qui en est le coordinateur. L'objectif est de démontrer une filière permettant de substituer des dérivés d'isobutène d'origine fossile par des dérivés d'isobutène d'origine naturelle, issu de la conversion de paille de blé. Ces dérivés d'isobutène sont actuellement utilisés dans de nombreuses applications : les cosmétiques, les lubrifiants, les caoutchoucs, les plastiques, les solvants ou encore les carburants terrestres et aériens.

Dans une première étape, Clariant utilise son procédé Sunliquid® pour extraire les sucres de la paille.

Dans une deuxième étape, les sucres de paille sont convertis par Global Bioenergies en isobutène.