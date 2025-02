Global Bioenergies a réduit sa perte en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Global Bioenergies annonce parallèlement avoir signé une "term sheet" avec "un grand industriel international" pour co-développer un procédé de production de carburants d'aviation durables à un coût réduit et avec une diminution des émissions de CO2. Ce procédé s'appuiera sur la combinaison du procédé bio-isobutène de Global Bioenergies et d'une technologie propriétaire de cet industriel. L'objectif est de procurer un avantage compétitif décisif par rapport aux technologies SAF existantes, afin de prendre le relais de la production actuelle de SAF issue d'huiles de cuisson usagées.

(AOF) - Global Bioenergies annonce une perte nette sensiblement réduite à 5,9 millions d'euros en 2024 contre 8,6 millions en 2023 et 11,9 millions en 2022. Le spécialiste des carburants d’aviation durables s’attend à ce que 2025 se traduise par une perte nette encore réduite. "La société s’est réorganisée pour correspondre à son nouveau modèle de développement partenarial, lequel nous permet de réduire nos dépenses en optimisant les ressources allouées", explique le directeur administratif et financier Samuel Dubruque.

