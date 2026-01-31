Glissement de terrain dans une mine en RDC, plus de 200 morts

(Corrige le nom du porte-parole aux premier et quatrième paragraphes)

Plus de 200 personnes sont mortes cette semaine lors d'un glissement de terrain survenu dans la mine de coltan de Rubaya dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré vendredi à Reuters le porte-parole du gouvernement rebelle installé dans cette région de la RDC, Lumumba Kambere Muyisa.

La mine de Rubaya représente environ 15% de la production mondiale de coltan dont est extrait le tantale, un métal résistant à la chaleur utilisé dans les téléphones portables, les ordinateurs, les composants aérospatiaux et les turbines de gaz. La mine, que des habitants viennent creuser à mains nues pour quelques dollars, est contrôlée par le groupe rebelle AFC/M23 depuis 2024.

Le glissement de terrain s'est produit mercredi et le bilan définitif n'était toujours pas établi vendredi soir.

"Plus de 200 personnes ont été victimes de ce glissement de terrain, dont des mineurs, des enfants et des femmes du marché. Certaines personnes ont été secourues juste à temps et ont de graves blessures", a déclaré Lumumba Kambere Muyisa, ajoutant qu'une vingtaine de blessés étaient hospitalisées.

"Nous sommes dans la saison des pluies. La terre est fragile. C'est le sol qui a cédé alors que les victimes étaient dans le trou", a-t-il dit.

Un conseiller du gouverneur local, s'exprimant à condition de rester anonyme, a fait état d'un bilan d'au moins 227 décès confirmés.

Le groupe AFC/M23 est accusé par les Nations unies de piller les richesses de Rubaya afin de financer son insurrection, soutenue par le Rwanda voisin, ce que dément Kigali.

Les rebelles ont conquis de nouveaux territoires riches en minerais critiques lors d'une offensive éclair dans l'est de la RDC en début d'année dernière.

(Rédaction de RDC, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)