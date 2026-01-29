Glencore : la production de cuivre a diminué en 2025
Pour 2026, la production de charbon métallurgique devrait se situer entre 30 et 34 millions de tonnes (Mt) contre 32,5 millions en 2025.
La production de charbon énergétique devrait s'établir entre 95 et 100 Mt contre 98 millions en 2025.
Sur l'exercice 2025, Glencore explique que sa production de cuivre de 851 600 tonnes a été inférieure de 100 000 tonnes (soit une baisse de 11%) par rapport à 2024. Ce recul s'explique principalement par des teneurs de tête et des taux de récupération plus faibles, liés au séquençage minier et à la qualité des minerais alimentant les usines de traitement. En revanche, sa production de cuivre au du second semestre 2025 a été supérieure de 163 800 tonnes (soit 48%) à celle du premier semestre.
En 2025, la production d'or de Glencore a baissé de 18% sur un an à 604 000 onces.
Par contre, la production totale de zinc de 969 400 tonnes a été supérieure de 64 400 tonnes (soit 7%) à celle de 2024. La production d'argent a progressé à 20,4 millions d'onces contre 19,3 millions d'onces, soit une hausse de 6%.
La production annuelle de charbon sidérurgique a bondi de 63% à 32,5 millions de tonnes.
Outre les chiffres de production, Glencore annonce qu'il anticipe pour 2025, pour sa branche négoce/commercialisation, un résultat opérationnel ajusté proche du milieu de sa fourchette prévisionnelle à long terme : 2,3-3,5 MdsUSD.
