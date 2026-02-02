Glencore est sur le point de nommer Citi comme conseiller pour les négociations de fusion avec Rio Tinto, d'après certaines sources

Le groupe minier suisse Glencore GLEN.L est sur le point d'engager Citi comme banque d'investissement principale pour son acquisition potentielle par Rio Tinto RIO.L , une opération qui pourrait créer le plus grand groupe minier du monde, valorisé à plus de 200 milliards de dollars, ont déclaré à Reuters deux personnes familières avec le dossier.

Citigroup Global Markets Inc. a déposé des déclarations auprès du Takeover Panel britannique en janvier, s'identifiant comme lié à Glencore Plc dans le cadre d'un accord possible avec Rio Tinto RIO.AX , selon les déclarations faites à la Bourse de Londres.

La banque et Glencore ont refusé de commenter.

Citi entretient une relation de longue date avec Glencore, ayant conseillé le groupe minier et négociant sur plusieurs transactions majeures, y compris son introduction en bourse en 2011 et, plus récemment, le rachat de l'activité charbon de Teck Resources.

Les marchés ont largement anticipé le fait que Rio Tinto et Glencore, qui ont déclaré le 8 janvier qu'ils avaient entamé des négociations en vue d'une fusion, pourraient chercher à prolonger le délai actuel pour une éventuelle offre, compte tenu de l'ampleur et de la complexité de l'opération potentielle.

En vertu des règles britanniques en matière d'offres publiques d'achat, un soumissionnaire potentiel dispose de 28 jours à compter de la date à laquelle il a été identifié pour annoncer son intention ferme de faire une offre ou pour se retirer. Le délai actuel expire le 5 février, mais les parties peuvent demander une prolongation. D'autres banques d'investissement sont également en lice pour jouer un rôle de conseiller dans le cadre de l'opération, ont indiqué les sources, sans les nommer. Rio Tinto a nommé JP Morgan, Evercore et Macquarie pour conseiller sur l'opération, selon des personnes au courant de l'évolution, a rapporté Reuters au début du mois. Les rôles de conseillers sur une opération de cette ampleur sont très convoités, les banquiers se bousculant pour obtenir une part des plus de 100 millions de dollars d'honoraires de conseil potentiels.