Glencore creuse la piste, Tecan remet le laboratoire d'aplomb, Sainsbury digère mal Noël
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 11:03
Actions en hausse :
Glencore ( 8%) s'envole après la confirmation de discussions préliminaires avec Rio Tinto en vue d'une fusion par échange d'actions. Le marché parie sur une opération favorable à Glencore, dont les activités de trading et l'exposition au cuivre renforcent l'attrait dans un contexte de recomposition du secteur minier.
Tecan Group ( 8%) rebondit nettement malgré un chiffre d'affaires 2025 en retrait à 882,5 MCHF, en baisse de 1,6% à changes constants. Le marché se concentre sur la confirmation des perspectives de rentabilité pour 2025 et des objectifs à moyen terme, ainsi que sur la reprise progressive des commandes, en hausse de 3,8% sur l'année et de 8,6% au second semestre.
Herald Investment Trust ( 7%) s'apprécie après l'annonce d'une offre de rachat permettant aux actionnaires de céder jusqu'à 100% de leurs titres. Le conseil d'administration précise que, en cas de blocage par Saba, une nouvelle offre serait lancée selon des modalités ne pouvant pas être entravées par un seul actionnaire. Cette clarification sur la gouvernance et la liquidité soutient nettement le titre.
TeamViewer ( 5%) s'adjuge les faveurs du marché après avoir confirmé l'atteinte de ses objectifs annuels avec un chiffre d'affaires pro forma de 767 MEUR. L'éditeur rassure en évitant toute nouvelle déception majeure, validant une marge de 44% et une croissance de 5% à taux de change constants. Ce signal de stabilisation permet au titre de s'éloigner de ses plus bas historiques.
BNP Paribas ( 4%) a progressé après le relèvement de recommandation de JPMorgan, passé de "neutre" à "surpondérer", avec un objectif de cours porté de 89 à 102 euros. La banque met en avant un possible retournement après plusieurs années de sous-performance, soutenu par un recentrage sur la rentabilité et un retour accru aux actionnaires.
TF Bank ( 4%) se renforce alors que DNB Carnegie ajuste légèrement son objectif de cours à 201 SEK, contre 205 auparavant, tout en réitérant son conseil d'achat. Le maintien d'une opinion favorable l'emporte sur cette baisse mineure de valorisation.
Boliden ( 4%) progresse après le relèvement de l'objectif de cours de Citigroup à 550 SEK, contre 440 SEK auparavant. La banque conserve toutefois une recommandation neutre, le mouvement traduisant surtout une revalorisation des actifs et des perspectives sur les métaux, sans changement de lecture sur le profil risque rendement du dossier.
Actions en baisse :
J Sainsbury (-5%) décroche après une publication jugée contrastée. La solide progression de l'alimentaire, avec des ventes de Noël en hausse de 5,1%, ne suffit pas à compenser la faiblesse persistante d'Argos et des activités non alimentaires, en net retrait par rapport aux attentes. Ce décalage avec le consensus pèse sur le titre, malgré des objectifs financiers confirmés et une génération de trésorerie revue en hausse.
Sartorius Stedim Biotech (-3%) recule après le coup de frein de RBC, qui abaisse sa recommandation à neutre. Si l'objectif de cours est maintenu à 240 EUR, le changement de ton du courtier incite le marché à alléger le dossier, en l'absence de catalyseur immédiat.
Rio Tinto (-3%) s'inscrit en repli, les investisseurs s'interrogeant sur les termes d'un éventuel rachat de Glencore. Le risque de surpayer la cible et les incertitudes sur la structure et la gouvernance du futur ensemble alimentent la prudence autour du titre.
AQ Group (-2%) cède du terrain après l'ajustement de Pareto Securities, qui maintient sa recommandation à conserver tout en abaissant son objectif de cours de 198 à 195 SEK. Cette légère baisse de valorisation traduit une lecture plus prudente sur le potentiel à court terme, sans remise en cause sur le dossier.
Cellnex Telecom (-2%) s'oriente à la baisse après le durcissement du discours de Goldman Sachs, qui abaisse sa recommandation d'acheter à neutre et ramène son objectif de cours de 46 à 31 EUR. L'annonce du lancement d'une émission obligataire de 1,5 MdEUR en deux tranches, échéance 2031 et 2036, n'apporte pas de soutien immédiat, le marché restant prudent sur la structure de financement et le potentiel à court terme.
