Glencore bondit, Rio Tinto négocie un rachat qui créerait un géant minier
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 09:30

L'action Glencore

GLEN.L bondit vendredi et Rio Tinto RIO.L recule en Bourse, les deux groupes ayant annoncé tard jeudi avoir entamé des pourparlers en vue d'un rachat du premier par le second, un accord qui donnerait naissance au premier groupe minier mondial, pour une valorisation de près de 207 milliards de dollars.

Les deux groupes britanniques ont annoncé tard jeudi que l'opération impliquerait a priori un rachat de "certaines ou toutes" les actions Glencore par Rio Tinto.

Ils n'ont pas précisé s'il y aurait une prime de rachat ni qui dirigerait la société fusionnée.

A Londres, vers 08h25 GMT, Glencore prend 6,77%, tandis que Rio Tinto abandonne 3,10%.

"La structure d'une éventuelle fusion entre ces deux sociétés n'est pas claire et serait probablement complexe, mais nous pensons qu'il existe un moyen de créer une valeur significative pour les deux", ont écrit les analystes de Jefferies.

Les entreprises ont déclaré qu'il n'y avait aucune certitude quant à la conclusion d'un accord ou d'une offre. Selon la législation britannique en la matière, Rio Tinto a jusqu'au 5 février pour faire une offre formelle à Glencore ou pour annoncer ne pas donner suite.

(Clara Denina à London, Scott Murdoch à Sydney; avec Christine Chen à Sydney, Melanie Burton à Melbourne, Shivani Tanna et Sameer Manekar à Bangalore; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

