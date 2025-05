GlaxoSmithKline arrête le développement du belrestotug faute de résultats

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe va ainsi accélérer sur des programmes prioritaires, notamment sur les tumeurs solides et les maladies gynécologiques.

(AOF) - GlaxoSmithKline, en collaboration avec son partenaire de développement iTeos Therapeutics, a confirmé l’arrêt du programme de développement du belrestotug, un anticorps monoclonal conçu pour améliorer la réponse antitumoral. Le laboratoire a pris cette décision après avoir pris connaissance de résultats intermédiaires de deux essais de phase 2 qui ne répondaient pas aux critères d’efficacité établis. Partant, la collaboration et toutes les cohortes d’études contenant ce produit sont arrêtées. Cette décision ne remet toutefois pas en cause l’implication de GSK en oncologie.

