Glaukos atteint un niveau record après avoir annoncé un bénéfice inattendu

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29 octobre - ** Le titre de la société de technologies médicales Glaukos GKOS.N progresse de 32,7 % pour atteindre un plus haut historique à 240,7 $

** La société publie des prévisions de chiffre d'affaires annuel comprises entre 775 et 785 millions de dollars, supérieures aux estimations des analystes qui s'élevaient à 691,6 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice par action inattendu de 0,47 dollar, alors que les analystes tablaient sur une perte de 0,09 dollar par action

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 211 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 168 millions de dollars

** La société prévoit que son chiffre d'affaires net préliminaire pour 2027 atteindra 1 milliard de dollars

** Sur les 14 courtiers couvrant le titre, 13 lui attribuent la recommandation “acheter” ou mieux, et 1 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 240 dollars – données LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a plus que doublé depuis le début de l'année