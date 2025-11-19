Gladstone Capital gagne du terrain après que le courtier l'ait relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 novembre - ** Les actions de Gladstone Capital
GLAD.O ont augmenté d'environ 2,7 % à 20,40 $ avant le marché
** La maison de courtage B Riley fait passer les actions de la société de "neutre" à "achat"
** La société de courtage réduit ses prévisions sur les actions de la société de 27 $ à 22 $
** "Il pourrait y avoir une pression à la vente à court terme... ce que nous considérons comme un point d'entrée amélioré" - B Riley
** 3 des 8 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 5 comme un "maintien"; PT médian de 22,50 $ - LSEG
** A la dernière clôture, l'action GLAD a baissé de 30,2% depuis le début de l'année
