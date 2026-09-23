Glacier Bancorp en légère hausse après sa première augmentation de dividende depuis 2022

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 septembre - ** Les actions de la banque régionale Glacier Bancorp GBCI.N progressent de 0,5 % pour atteindre 44,40 dollars lors des échanges de l'après-midi
** Mardi en fin de journée, GBCI a relevé son dividende trimestriel de 33 à 35 cents par action, marquant ainsi sa première hausse depuis 2022
** “Compte tenu de la solidité de ses fonds propres et du rebond spectaculaire de sa rentabilité, parallèlement à l’élargissement de sa marge d’intérêt nette, nous pensions qu’un retour progressif du capital aux actionnaires ferait à nouveau partie des perspectives de GBCI. Ce dividende met en évidence l’amélioration du positionnement de GBCI et sa confiance dans les perspectives”, déclare Kelly Motta, analyste chez KBW
** Sur six sociétés de courtage, cinq attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, et une recommande de “conserver”; le cours cible médian s'établit à 56,50 dollars, selon les données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l’action GBCI était stable depuis le début de l’année
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