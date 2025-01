GL events : une activité en croissance de 15% en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - GL events a dévoilé un chiffre d'affaires 2024 en croissance de 15% à 1,63 milliard d'euros. Le groupe prévoit pour 2024 une progression de son Ebitda et de son résultat net part du groupe de 15% contre une progression de 13% minimum précédemment. Le spécialiste de l'événementiel mise également sur une stabilité de la dette nette par rapport à la clôture 2023 ainsi que sur in programme de Capex de l’ordre 115 millions d'euros. Gl events livrera le 5 mars (après bourse) ses résultats annuels 2024.

