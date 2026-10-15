GL events sous les feux de la rampe après un relèvement d'objectifs

GL events se distingue clairement ce jeudi matin sur la cote parisienne, s'envolant de 22,8%, à 29,9 EUR, dans le sillage d'une croissance vigoureuse affichée par le spécialiste de l'événementiel au 3e trimestre, qui lui permet de relever ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours.

Le groupe a dévoilé mercredi soir une croissance de 44,3% ( 43,1% à taux de change constants) de son chiffre d'affaires au titre du 3e trimestre 2026, à 415,9 MEUR, portant ainsi le cumul à fin septembre 2026 à 1 382,2 MEUR, en progression de 17,4% ( 19,4% à taux de change constants).

Sur les neuf premiers mois de l'année, les croissances des activités Live (événementiel d'entreprise, institutionnel et sportif) et Venues (centres de congrès, parcs d'expositions, salles de spectacles), de respectivement 25,1% et 23,9%, ont largement compensé le recul de 19,3% de l'activité Exhibitions (salons propriétaires).

Le groupe explique toutefois le recul de cette dernière activité principalement par un effet de biennalité défavorable, ainsi que par les difficultés persistantes du marché chinois, notamment sur les salons liés à la construction, à la rénovation et à la mode.

"GL events confirme au 3e trimestre la solidité de sa trajectoire et la pertinence de son modèle, porté par des activités Live et Venues en forte croissance et un portefeuille d'événements d'envergure internationale", commente son PDG, Olivier Ginon.

"La réussite de nos engagements sur les Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya, la densité de notre programmation au Stade de France, la qualité des prestations réalisées pour la venue du pape Léon XIV en France et le dynamisme de nos implantations à l'international illustrent concrètement la force de notre organisation et l'engagement continu de nos équipes", poursuit-il.

Un objectif de croissance relevé pour 2026

"Dans un contexte mondial qui demeure exigeant, nous abordons la fin de l'exercice avec détermination et confiance, forts d'une visibilité renforcée sur nos objectifs annuels, que nous relevons aujourd'hui", conclut le dirigeant.

Ainsi, GL events anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 10% à taux de change et périmètre constants (contre une prévision précédente "supérieure à 8%"), tout en confirmant prévoir une augmentation de son résultat opérationnel et un programme de dépenses d'investissement (Capex) de l'ordre de 80 MEUR.

Invest Securities relève son objectif de cours

"Le chiffre d'affaires du 3e trimestre ressort bien au-delà des attentes, porté par chacun des trois pôles, validant le modèle intégré qui fait sa particularité", réagit ce matin Invest Securities, qui relève son objectif de cours de 45,6 à 46,1 EUR.

Selon le bureau d'études, l'exercice 2027 devrait bénéficier à nouveau de grands événements mondiaux. "Le carnet de commandes se remplit de façon satisfaisante pour les gros salons du pôle Exhibitions, qui devrait retrouver son niveau de rentabilité de 2025", souligne l'analyste.

"Enfin, les récentes opérations d'IEG et d'Informa mettent en exergue les multiples particulièrement attractifs du titre, surtout au regard de sa récente performance (-23% sur trois mois)", ajoute Invest Securities, qui réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre.