GL Events: Sofina ne détient plus aucune action information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - La société anonyme de droit belge Sofina a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société GL Events et ne plus détenir aucune action de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions GL Events hors marché.







Valeurs associées GL EVENTS 20,7500 EUR Euronext Paris +2,22%