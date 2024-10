GL events relève une nouvelle fois son objectif de croissance

AOF - EN SAVOIR PLUS

Il prévoit par ailleurs un programme d'investissement de l'ordre de 115 millions d'euros et un maintien de la dette nette à la fin de l'année.

Le spécialiste de l'évènementiel anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 10%, contre 9% précédemment et une progression de son Ebitda et de son résultat net, part du groupe, de 13% minimum. Son objectif de croissance avait été rehaussé début septembre, de 7% à une fourchette de 7% à 9%.

"Nous sommes confiants pour que GL events atteigne en 2024 une croissance d'activité supérieure à 10% par rapport à 2023, portée par les pôles Live et Venues. Nous nous tournons avec confiance vers 2025 qui, outre les effets de biennalité favorables, sera marquée par la croissance d'Anhembi, la conquête de nouveaux sites et l'obtention de contrats pour des évènements mondiaux majeurs", a déclaré Olivier Ginon.

(AOF) - GL events a dévoilé une croissance de 18% du chiffre d’affaires au troisième trimestre 2024 à 384 millions d'euros. Elle a atteint 20% à périmètre et à taux de change constants. "Elle est portée par une forte progression de ses activités en France, au Royaume-Uni ainsi qu'en Amérique Latine", a précisé son PDG, Olivier Ginon.

