GL events: attributaire de la concession du Stade de France information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - GL events a annoncé hier soir avoir remporté la concession d'exploitation du Stade de France, un contrat dont le montant n'a pas été dévoilé mais qui était applaudi en Bourse.



Le spécialiste de l'événementiel a été désigné par l'Etat 'attributaire' du contrat pour une durée de 30 ans, avec une prise en gestion prévue à compter du 5 août prochain.



Dans un communiqué, le groupe assure que ses équipes - qui organisent et accueillent déjà des évènements internationaux sportifs et culturels de grande envergure - seront prêtes pour les premiers concerts programmés au mois d'août.



'Dès signature du contrat, GL events déploiera son projet ambitieux, durable au service de tous les publics', assure la société, présente dans plus de 20 pays et qui compte 5850 collaborateurs.



Les analystes d'AllInvest Securities rappellent ce matin que GL events a été préféré à l'actuel concessionnaire Vinci-Bouygues, qui était en place depuis 1995.



Le consortium actuel avait formé des recours administratifs pour contester la procédure, mais ceux-ci avaient été rejetés par le tribunal administratif de Montreuil puis par le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative française, note la société de Bourse.



Sur Euronext Paris, l'action GL events progressait de 4,5% dans le sillage de ces annonces. Depuis le début de l'année, le titre affiche un gain de plus de 25%.



Le mois dernier, le groupe avait fait état d'un très bon début d'année pour GL Events avec une croissance supérieure à 11% sur le premier trimestre, bien meilleure que prévu, et revu en hausse ses objectifs pour 2025, anticipant désormais une croissance supérieure à 5% malgré une base de comparaison jugée très exigeante.





