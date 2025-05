GL events : acquisition du salon des équipements vétérinaires en Chine

(AOF) - GL events annonce l’acquisition de 69% de East and West Small Animal Veterinary Conference (WESAVC), organisateur en Chine du salon professionnel dédié aux équipements vétérinaires pour animaux de compagnie. Les fondateurs conservent 31% des parts de la société. La société organise à Xiamen, un événement majeur de la filière vétérinaire pour les animaux domestiques couvrant les équipements, les développements des technologies de l'industrie vétérinaires et des conférences dédiées.

Le salon rassemble chaque année plus de 1.000 exposants sur une surface de plus de 50 000 m2. WESAVC emploie une quarantaine de collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros avec une marge opérationnelle proche de 30%. La société sera consolidée à compter de mai 2025.

Dernièrement, GL events a annoncé qu'il a été désigné " attributaire " par l'État pour la concession d'exploitation du Stade de France pour une durée de 30 ans. Jusque-là, le consortium Vinci-Bouygues exploitait le SDF depuis 1995.

La prise en gestion de l'enceinte dyonisienne par GL events sera effective au 5 août prochain.

