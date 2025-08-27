Givaudan: objectifs fixés pour le cycle 2030
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 09:37
'Dans le paysage de consommation en évolution rapide d'aujourd'hui, la société a identifié une série de tendances et d'opportunités, qui sont entièrement alignées sur l'étendue de ses capacités', affirme le fournisseur d'arômes et de parfums.
Au cours des cinq prochaines années, le groupe helvétique a donc l'intention de 'tirer parti de ses forces pour renforcer son leadership dans son coeur de métier et poursuivre son expansion dans les secteurs adjacents à forte valeur ajoutée'.
Souhaitant à la fois étendre sa clientèle, renforcer sa présence géographique et élargir ses catégories de produits, Givaudan continuera à 'rechercher activement des occasions d'acquisition qui s'alignent sur ses domaines d'intérêt stratégiques'.
Valeurs associées
|3 383,000 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,65%
