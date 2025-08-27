 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 724,74
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Givaudan: objectifs fixés pour le cycle 2030
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 09:37

(Zonebourse.com) - Présentant sa prochaine stratégie sur cinq ans, Givaudan fait part de ses objectifs pour son cycle 2030, dont une croissance moyenne de ses ventes de 4-6% à données comparables, ainsi qu'un cash-flow libre moyen supérieur à 12%.

'Dans le paysage de consommation en évolution rapide d'aujourd'hui, la société a identifié une série de tendances et d'opportunités, qui sont entièrement alignées sur l'étendue de ses capacités', affirme le fournisseur d'arômes et de parfums.

Au cours des cinq prochaines années, le groupe helvétique a donc l'intention de 'tirer parti de ses forces pour renforcer son leadership dans son coeur de métier et poursuivre son expansion dans les secteurs adjacents à forte valeur ajoutée'.

Souhaitant à la fois étendre sa clientèle, renforcer sa présence géographique et élargir ses catégories de produits, Givaudan continuera à 'rechercher activement des occasions d'acquisition qui s'alignent sur ses domaines d'intérêt stratégiques'.

Valeurs associées

GIVAUDAN
3 383,000 CHF Swiss EBS Stocks -0,65%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank