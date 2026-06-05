Givaudan met la main sur Eurofragance en Espagne

Givaudan indique avoir conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Eurofragance, une maison de parfums basée à Barcelone, en Espagne, dans le cadre d'une transaction dont les termes n'ont pas été divulgués.

Spécialisée exclusivement dans la conception et la production de parfums fins, ainsi que de parfums pour produits personnels et de soins domestiques, Eurofragance se concentre sur des marchés régionaux à forte croissance. Elle combine une approche boutique de la parfumerie avec les dernières innovations.

Cette alliance stratégique marque une étape importante dans la stratégie 2030 de Givaudan, visant à étendre sa présence et ses capacités sur les marchés locaux et régionaux afin de stimuler une croissance soutenue de l'entreprise.

L'activité d'Eurofragance aurait représenté environ 185 MCHF de ventes supplémentaires par rapport aux résultats de Givaudan en 2025 sur une base pro forma. La clôture de la transaction est soumise aux procédures réglementaires applicables.