Givaudan en léger repli après cinq hausses à la suite

Givaudan est victime de quelques légères prises de bénéfices à la Bourse de Zurich (-0,46%, à 3 917 francs suisses), après avoir bondi de 15,43% au cours des cinq dernières séances. En début de semaine, le groupe a notamment dévoilé de très bons résultats trimestriels.

Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires du spécialiste des arômes et parfums a progressé de 8,6%, à 2,092 milliards de francs suisses, une nette amélioration par rapport à la hausse de 3,6% enregistrée au premier semestre.

DZ Bank a indiqué que la croissance organique des ventes avait été tirée par les volumes. Le groupe a connu une progression de près de 4 points de pourcentage plus rapide que ce qu'attendait le marché. Le principal moteur a été la division Fragrance & Beauty qui a connu une hausse de 13,5%, là où le consensus ne tablait que sur 6,6%.

Les analystes de la banque allemande ont également salué la confirmation des objectifs 2030 : une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 4% à 6% et une marge de free cash-flow moyenne supérieure à 12%.

Malgré tout, DZ Bank a confirmé sa recommandation à conserver sur le titre Givaudan, avec une cible de cours toutefois relevée de 3 250 à 3 740 francs suisses.