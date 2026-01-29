Givaudan délaissé après ses résultats annuels
La société, qui créé des parfums pour la parfumerie, les cosmétiques, les produits d'hygiène et d'entretien, et des arômes pour l'alimentation et les boissons, a généré un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de francs suisses (environ 8,1 milliards d'euros), en hausse de 5,1% sur une base comparable.
De son côté, l'Ebitda a connu une croissance de 4,5%, à 1,751 milliard de francs suisses, et la marge d'Ebitda a légèrement diminué en passant de 24,5% en 2024, à 24,2% en 2025. Enfin, le bénéfice net s'est élevé à 1,071 milliard de francs suisses.
Le groupe a annoncé avoir atteint les objectifs ambitieux de sa stratégie 2025. "Avec une croissance du chiffre d'affaires moyenne sur une base comparable de 6,8% et un flux de trésorerie disponible moyen de 12,5% pour la période 2021-2025, la société a dépassé les objectifs".
Dans le détail, les analystes de Jefferies ont été déçus par les chiffres du quatrième trimestre. Ils ont notamment précisé que les ventes ont progressé de 3,2% en organique sur cette période, là où ils tablaient sur une hausse de 3,8% et le consensus visait 3,7%. En outre, l'Ebitda ajusté du second semestre est ressorti inférieur aux attentes avec des marges en baisse sur un an.
Jefferies indique que "les perspectives pour 2026 devront composer avec des marchés finaux incertains, malgré une inflation limitée attendue sur les matières premières. L'extrapolation de cette faiblesse suggère des révisions à la baisse de l'Ebitda pour 206 de l'ordre d'un chiffre moyen ".
Leur recommandation reste à acheter, avec une cible de cours de 3 800 francs suisses.
Les analystes ont également relevé qu'aucun objectif chiffré n'a été fourni pour 2026. En revanche, au cours des cinq prochaines années, Givaudan entend "prospérer dans un environnement de marché dynamique". Le Groupe vise une croissance moyenne des ventes, à périmètre et change constants, de 4% à 6%, ainsi qu'un free cash-flow moyen supérieur à 12% sur l'horizon de cinq ans.
