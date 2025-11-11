Givaudan bien orienté avec un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 13:25
'Givaudan a démontré une capacité constante à surpasser ses pairs et ses clients majeurs à toutes les étapes du cycle', souligne le broker, qui pointe aussi son entrée sur des marchés adjacents qui 'représente une option de croissance à faible risque'.
Valeurs associées
|3 421,000 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,48%
A lire aussi
-
Le Premier ministre indien Narendra Modi a qualifié mardi de "complot" l'explosion la veille d'une voiture au cœur de la capitale, qui a fait au moins huit morts. Jusqu'à présent, la police n'a évoqué aucune cause pour expliquer la déflagration qui s'est produite ... Lire la suite
-
L'explosion d'une voiture lundi au cœur de New Delhi a fait au moins huit morts et 19 blessés, ont annoncé les autorités de la capitale indienne. La police n'a pas donné de détails sur la cause de la déflagration mais a indiqué que des agences de lutte contre le ... Lire la suite
-
"Ne vous haïssez pas les uns les autres", a lancé mardi le père de Hadar Goldin à une foule d'Israéliens venue rendre un dernier hommage au jeune officier dont la dépouille avait été retenue pendant plus d'une décennie à Gaza. Des centaines d'Israéliens se sont ... Lire la suite
-
Douze personnes ont été tuées mardi et 27 blessées devant un tribunal d'Islamabad dans un attentat-suicide revendiqué par les talibans pakistanais, dans une période de fortes tensions régionales avec l'Afghanistan. "A 12H39 (07H39 GMT) un attentat-suicide s'est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer