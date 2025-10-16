Giuseppe Marsocci va devenir directeur général d'Armani-source

Le directeur général adjoint de Giorgio Armani, Giuseppe Marsocci, est sur le point d'être nommé directeur général de la maison de couture italienne, a déclaré une source jeudi, confirmant une information de presse locale.

La nomination sera approuvée lors d'une réunion du conseil d'administration qui se tiendra plus tard dans la journée de jeudi, a ajouté la source.

Giuseppe Marsocci, qui est également directeur commercial mondial selon LinkedIn, reprendra les fonctions précédemment exercées par le fondateur de la société, Giorgio Armani, décédé en septembre.

En tant que directeur général, Giuseppe Marsocci aura pour mission de guider le groupe dans une période de changements majeurs, incluant la vente d'une participation de 15%.

Pour cette cession de capital, la priorité est donnée au conglomérat du luxe LVMH LVMH.PA , au poids lourd de la beauté L'Oréal OREP.PA , au leader de la lunetterie EssilorLuxottica

ESLX.PA ou à un autre groupe "de même niveau", comme le stipule le testament de Giorgio Armani.

Le groupe Giorgio Armani s'est refusé à tout commentaire.

(Reportage Elisa Anzolin, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)