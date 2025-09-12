 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Giorgio Armani : LVMH, Essilor et L'Oréal désignés comme acheteurs privilégiés
information fournie par AOF 12/09/2025 à 13:52

(AOF) - Une semaine après le décès de Giorgio Armani, le contenu de son testament a été révélé par la presse : le célèbre styliste italien a demandé à ses héritiers de vendre progressivement sa marque de mode ou de chercher à l'introduire en bourse. Ses héritiers doivent céder une participation de 15% dans la maison de couture italienne dans les 18 mois et transférer ensuite de 30% à 54,9% supplémentaires au même acquéreur dans les 3 à 5 ans suivant le décès de son fondateur, indique Reuters.

Trois sociétés auraient ses faveurs : Essilor, LVMH et L'Oréal . Armani n'exclut cependant pas d'autres entreprises que comme acheteurs potentiels, à condition qu'elles opèrent dans le monde de la mode et du luxe et qu'elles soient de même envergure.

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
265,1000 EUR Euronext Paris -0,56%
L'OREAL
383,0500 EUR Euronext Paris -0,21%
LVMH
492,8000 EUR Euronext Paris +1,12%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

