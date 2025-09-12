Giorgio Armani : LVMH, Essilor et L'Oréal désignés comme acheteurs privilégiés

(AOF) - Une semaine après le décès de Giorgio Armani, le contenu de son testament a été révélé par la presse : le célèbre styliste italien a demandé à ses héritiers de vendre progressivement sa marque de mode ou de chercher à l'introduire en bourse. Ses héritiers doivent céder une participation de 15% dans la maison de couture italienne dans les 18 mois et transférer ensuite de 30% à 54,9% supplémentaires au même acquéreur dans les 3 à 5 ans suivant le décès de son fondateur, indique Reuters.

Trois sociétés auraient ses faveurs : Essilor, LVMH et L'Oréal . Armani n'exclut cependant pas d'autres entreprises que comme acheteurs potentiels, à condition qu'elles opèrent dans le monde de la mode et du luxe et qu'elles soient de même envergure.