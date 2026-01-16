 Aller au contenu principal
Gimv vend sa participation majoritaire dans ALT Technologies
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 08:00

Gimv annonce être parvenue à un accord pour vendre, à CCL Industries, sa participation majoritaire dans ALT Technologies, entreprise produisant des composants découpés, autocollants et imprimés pour l'industrie automobile et d'autres biens durables.

"Avec Gimv, ALT a renforcé sa position de fournisseur de confiance pour l'industrie automobile mondiale, avec un portefeuille comprenant des composants de sécurité pour les occupants, des labels et d'autres composants fonctionnels", affirme la société d'investissement belge.

La finalisation de cette transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est soumise aux conditions habituelles, y compris les autorisations réglementaires. Gimv ne prévoit aucun impact significatif sur sa valeur nette d'actif (NAV) par action et sur sa liquidité.

