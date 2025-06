Gimv: une opération dans la protection auditive avec Alpine information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - La société d'investissement belge Gimv a annoncé mardi avoir pris une participation majoritaire au sein d'Alpine, une marque néerlandaise de protection auditive, auprès de Vendis Capital ainsi que des fondateurs et de l'équipe dirigeante.



Fondée en 1994 et basée aux Pays-Bas, Alpine - aujourd'hui présente dans plus de 65 pays - fabrique des bouchons d'oreilles et des casques antibruit haut de gamme destinés au grand public.



Si les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilées, Gimv souligne que la taille de l'investissement s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'augmenter la taille moyenne de ses participations.



Alpine rejoint ainsi directement le 'top 5' des principaux investissements actuels de son portefeuille de Gimv.



Il est précisé que l'équipe de direction d'Alpine a prévu de réinvestir une partie de ses gains dans la nouvelle structure et de collaborer avec Gimv afin d'accompagner la prochaine phase de croissance de l'entreprise.





Valeurs associées GIMV 44,6500 EUR Euronext Bruxelles +1,25%