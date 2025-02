Gimv: un investissement initié au sein de RoboJob information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé lundi avoir pris une participation au sein de RoboJob, un fabricant belge de systèmes industriels robotisés pour les opérations de fraisage et de tournage (CNC).



Dans un communiqué, la société d'investissement dit vouloir soutenir les ambitions de croissance à l'international de RoboJob ainsi que le développement d'une offre de produits jugée 'prometteuse'.



Créé en 2007 par Helmut De Roovere avec l'aide d'Aluro Group et de Luc De Ceuster, RoboJob emploie désormais autour de 70 personnes et revendique une base installée de plus de 2000 robots CNC dans une trentaine de pays.



L'entreprise s'est installée l'an dernier dans de nouveaux locaux basés à Heist-op-den-Berg, près d'Anvers, afin de se donner les moyens de se développer.



Gimv, qui rejoindra le capital aux côtés de la famille De Roovere, n'a pas précisé les termes précis de l'opération.





Valeurs associées GIMV 36,95 EUR Euronext Bruxelles -3,15%