Gimv prend une participation minoritaire dans Azelis, qui progresse en Bourse
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 17:19
Dans un communiqué, la société d'investissement basée à Anvers précise que sa plateforme Gimv Anchor Investments, créée avec son actionnaire de référence WorxInvest, a fait l'acquisition d'une participation représentant 5% du capital.
Gimv souligne que cette opération s'inscrit parfaitement en ligne avec la stratégie de Gimv Anchor, qui consiste à soutenir l'émergence de "champions" européens.
Avec sa participation de 5%, Gimv Anchor rejoindra les cinq premiers actionnaires d'Azelis, aux côtés d'Invesco (10,6%), First Pacific Advisors (10%), Akita (9,9%) et JNE Partners (6,9%).
Vers 17h15, le titre Azelis prenait 1,2% à la Bourse de Bruxelles, contre une progression de 0,2% pour l'indice BEL. Celui de Gimv cédait 0,6% au même moment.
Valeurs associées
|47,6000 EUR
|Euronext Bruxelles
|-0,83%
A lire aussi
-
par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse lundi, dans une séance marquée par la confusion entourant la situation dans le détroit d'Ormuz alors qu'une nouvelle semaine chargée en résultats d'entreprises s'amorce. À Paris, le CAC 40 ... Lire la suite
-
"Mon bébé", "ma bombe". Paolo Falzone aimait sa nouvelle voiture au point de multiplier les vidéos le montrant parader au volant. Son procès s'est ouvert lundi en Belgique, où il doit répondre de sept meurtres pour avoir foncé en 2022 dans un cortège de carnaval. ... Lire la suite
-
Le conseil d'administration de la plateforme de vente en ligne eBay a indiqué lundi avoir bien reçu l'offre non sollicitée de rachat émanant de la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop, qu'elle va "étudier soigneusement". De nombreux observateurs doutent de ... Lire la suite
-
L'ex-ministre espagnol des Transports José Luis Ábalos, figure-clé de l'ascension au pouvoir du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, a nié lundi toute irrégularité dans l'achat de masques pendant la pandémie de Covid-19, dénonçant une volonté de "politiser" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer