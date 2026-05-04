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Gimv prend une participation minoritaire dans Azelis, qui progresse en Bourse
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 17:19

Gimv a annoncé lundi avoir pris une participation minoritaire au sein du groupe belge de chimie de spécialités Azelis, qui signait dans la foulée l'une des plus fortes progressions de l'indice BEL 20.

Dans un communiqué, la société d'investissement basée à Anvers précise que sa plateforme Gimv Anchor Investments, créée avec son actionnaire de référence WorxInvest, a fait l'acquisition d'une participation représentant 5% du capital.

Gimv souligne que cette opération s'inscrit parfaitement en ligne avec la stratégie de Gimv Anchor, qui consiste à soutenir l'émergence de "champions" européens.

Avec sa participation de 5%, Gimv Anchor rejoindra les cinq premiers actionnaires d'Azelis, aux côtés d'Invesco (10,6%), First Pacific Advisors (10%), Akita (9,9%) et JNE Partners (6,9%).

Vers 17h15, le titre Azelis prenait 1,2% à la Bourse de Bruxelles, contre une progression de 0,2% pour l'indice BEL. Celui de Gimv cédait 0,6% au même moment.

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