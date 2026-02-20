 Aller au contenu principal
Gimv lance un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 11:21

Gimv annonce que son conseil d'administration a décidé de lancer un programme de rachat portant sur 75 000 actions dans le cadre d'un plan d'achat d'actions destiné aux membres du conseil d'administration et du comité exécutif, ainsi qu'à ses employés.

La société d'investissement belge lance ce programme de rachat ce 20 février, jusqu'à ce que le volume ciblé soit acquis, avec une date de fin fixée au 27 mars au plus tard.

Le programme de rachat sera mené conformément à la réglementation applicable. A cette fin, Gimv a mandaté un broker indépendant pour exécuter le programme via des achats en open market sur Euronext Bruxelles.

Les actions ainsi achetées seront détenues en trésorerie jusqu'à ce qu'elles aient été transférées aux participants du plan.

Dividendes

Valeurs associées

GIMV
47,0000 EUR Euronext Bruxelles +0,97%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

