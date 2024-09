Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gimv: la moitié d'Infravest transférée à WorxInvest information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 14:32









(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé vendredi avoir transféré la moitié de sa participation au sein d'Infravest, un véhicule d'investissement nouvellement créé, à son actionnaire de référence WorxInvest



Dans un communiqué, Gimv et WorxInvest disent vouloir collaborer afin de soutenir le développement sur le long terme d'Infravest et de TINC, une société d'investissement belge spécialisée dans les infrastructures.



A la fin août, Gimv avait finalisé l'acquisition d'une participation de 10,6% que détenait jusqu'ici Belfius Insurance au sein de TINC via sa nouvelle société Infravest.



Créée en 2007 et cotée en Bourse depuis 2015, TINC investit dans des actifs tels que des routes, des lignes de tram, des parkings et des infrastructures énergétiques, susceptibles de générer des flux de trésorerie d'un caractère durable sur le long terme.





