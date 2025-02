Gimv: l'augmentation de capital entièrement souscrite information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 15:48









(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé vendredi que son augmentation de capital de 247 millions d'euros, une opération destinée à accélérer sa croissance, avait été entièrement souscrite.



La société d'investissement avait indiqué ce matin que 82,5% de ses actionnaires avaient souscrit à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), première phase de sa levée de fonds.



Les souscriptions reçues ont ainsi représenté l'émission de quelque 5,9 millions d'actions nouvelles sur les 7,15 millions devant être mises au total sur le marché dans le cadre de la transaction



Les 1,25 million de droits préférentiels non-exercés ont quant à eux été convertis en un nombre équivalent de 'scrips' qui ont été mis en vente dans le cadre d'un placement privé destiné à des investisseurs institutionnels belges et internationaux.



Suite à la finalisation de cette levée de fonds, la participation de son actionnaire de référence WorxInvest va passer de 29,9% à 32,3%, indique Gimv dans un communiqué.



Le groupe de lui permettre de doubler la taille de son portefeuille.



Le groupe anversois ambitionne, avec ce recours au marché, de doubler la taille de son portefeuille.et de devenir plus compétitif sur le segment européen du 'private equity'.



Son action, qui avait été suspendue sur Euronext Bruxelles dans l'attentes des résultats de l'opération, reculait de 0,1% vendredi après-midi pour sa reprise de cotation.





