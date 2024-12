Gimv: l'AG extraordinaire ajournée faute de quorum information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé mardi ne pas avoir réussi hier à réunir le quorum nécessaire à la tenue de son assemblée générale extraordinaire, avec moins de 39,3% des actionnaires représentés.



Afin de mener à bien cette réunion, la société d'investissement belge devait réunir des actionnaires représentant au moins 50% du capital.



Cette assemblée générale devait se prononcer sur le projet d'augmentation de capital dévoilé par Gimv le mois dernier en en vue d'accélérer sa croissance.



Une nouvelle assemblée est prévue le 13 janvier prochain.





Valeurs associées GIMV 39,70 EUR Euronext Bruxelles +0,38%