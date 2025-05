Gimv: investissement dans Ambulantis en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - La société belge Gimv fait part d'un investissement dans le groupe Ambulantis, un prestataire de soins ambulatoires en plein essor, qui emploie actuellement plus de 500 personnes et opère dans six villes du nord et de l'est de l'Allemagne.



Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'un plan de croissance dans lequel les fondateurs et directeurs généraux de la société, le Dr Stefan Buchkremer, Richard Simm et le Dr Matthias Weber, en demeureront des actionnaires clés.



Gimv détiendra une participation significative dans Ambulantis et soutiendra ses dirigeants historiques dans la poursuite de son développement. La transaction reste soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée dans les prochaines semaines.





Valeurs associées GIMV 40,8000 EUR Euronext Bruxelles +0,62%