Gimv: cession de la participation dans Itineris

(CercleFinance.com) - La société d'investissement belge Gimv a annoncé lundi soir avoir cédé à la holding bruxelloise Cobepa sa participation au sein d'Itineris, un concepteur de logiciels destinés au secteur des services collectifs.



Dans un communiqué, Gimv souligne que son départ, ainsi que celui d'autres investisseurs financiers, ne va pas empêcher la fondateur et directeur général Edgard Vermeersch de continuer à développer l'entreprise, notamment à l'international, aux côtés de Cobepa.



Créée en 2003, Itineris conçoit des logiciels qui permettent aux fournisseurs d'eau et d'énergie d'optimiser leur efficacité opérationnelle, d'atteindre leurs objectifs environnementaux et d'améliorer l'expérience-client.



La société, qui emploie autour de 550 personnes, devrait générer un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros cette année.



Depuis l'arrivée au capital de Gimv en 2013, Itineris a maintenu le cap de la croissance et Benelux et est entré avec succès sur de nouveaux marchés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, puisque ses applications sont désormais utilisées dans plusieurs grandes villes américaines dont New York, Dallas, Baltimore ou Boston.



Gimv précise que la transaction aura un effet positif au niveau de son actif net réévalué (ANR), d'un peu moins d'un euro par action, mais ne fournit pas davantage de détails concernant les termes financiers de l'opération.





