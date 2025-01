Gimv: augmentation de capital de 247 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 10:41









(CercleFinance.com) - La société d'investissement belge Gimv a annoncé mercredi le lancement d'une augmentation de capital qui pourrait atteindre 247 millions d'euros avec l'objectif d'accélérer sa croissance et de lui permettre de doubler la taille de son portefeuille.



Le groupe basé à Anvers explique que cette stratégie vise à le rendre plus compétitif sur le segment européen du 'private equity', via des prises de participations dans des sociétés présentant un potentiel de création de valeur 'exceptionnel' sur le long terme.



Ces annonces, qui étaient largement attendues par les investisseurs depuis que l'entreprise avait déclaré compter faire appel au marché en novembre dernier - étaient accueillies favorablement mercredi matin à la Bourse de Bruxelles, où le titre Gimv prenait plus de 3% dans les premiers échanges.



WorxInvest, son actionnaire de référence depuis 2023 avec plus de 29,9% du capital, s'est engagé à participer à la levée de fonds au pro rata des actions qu'il détient.



Aux termes de l'offre, les titulaires de droits préférentiels de souscription (DPS) pourront souscrire à raison d'une action nouvelle pour quatre DPS



L'opération ouvrira demain pour se clôturer le 6 février.



Au 31 décembre dernier, Gimv affichait un actif net réévalué (ANR) - c'est-à-dire des avoirs propres - de quelque 1,64 milliards d'euros, en hausse de 3% par rapport au 30 juin précédent.



Ramenée par action, la valeur de l'actif nette s'établissait à 57,3 euros, contre 55,6 euros à la fin septembre.



A titre de comparaison, l'action Gimv cote actuellement autour de 41 euros.





Valeurs associées GIMV 40,95 EUR Euronext Bruxelles +3,28%